A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő úszómedencéjének alján egy gép jár le-föl, amit néha kiszednek és kitakarítanak. Városi legendák szerint ékszert, papírpénzt is összegyűjt a víz alatti porszívó, de értéket most nem találtunk a zsákban. A fürdőben a tavaszra készülnek és a nagymedencét takarítják a porszívóval.

Minden fürdő életében jelentős időszak a tavasz. A főszezon kezdetéig, ami május közepét jelenti intenzív felkészülés zajlik. Az első és meghatározó lépése ennek az úszómedence felkészítése. Komoly karbantartási és műszaki-technológia ellenőrzés történik. Az üres medencénél a felületeket ellenőrizzük, a burkolatot javítjuk. Utána következik a víztechnológiai ellenőrzés, megfelelő-e a vízáramlás, majd felöntjük. Ez még úgynevezett nyers víz, amiben lehetnek apró szennyeződések, amelyek eltávolításához különböző eszközöket veszünk igénybe. Ilyen a vízalatti porszívó robot, ami program szerint a medence alján folyamatosan mozog és a szennyeződést, port, falevelet zsákba gyűjti. A gépész kiemeli, majd kitakarítja. Szezon előtti felkészüléskor és üzemidőn kívül, éjszaka szoktunk ezzel a berendezéssel takarítani. Végül amikor minden jól működik, feltöltjük a medencét

– magyarázta Farkas Gábor fürdővezető.

Fotó: Török János

A szakember úgy látja, március 15-ével a látogatók is birtokba tudják venni a medencét. Ha marad a napsütéses szép idő, akkor talán a 25-26 fokot is eléri benne a víz hőmérséklete. A következő fontos időszak a húsvéti hosszú hétvége lesz, amikor a családi csúszda és kültéri gyermekpancsoló is beindul, a felkészülés befejező része május végén a nyári bejárat és a rendezvénymedence megnyitása lesz.

Fotó: Török János

