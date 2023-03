Kérdésünkre elmondta, az internetes csalásokra is részletesen kitér, hiszen azoknak a száma jelentősen megnőtt. Például arra hívja fel az idősek figyelmét, hogy e-mailben a bank vagy a szolgáltató sosem kér adatokat, tehát azt ne adják meg válaszlevélben semmiképp. A fotók közzététele előtt is fontos óvatosnak lenni, ugyanis könnyen áldozatokká válhatnak az idősek, például ha nyaralás közben nyilvánosan osztanak meg képeket, amiből a betörők azonnal tudják, hogy üres a ház. De fontos, hogy fürdőruhás kisgyerekről se posztoljanak, mert azzal a pedofiloknak kedveznek, míg a fürdőben készített kép megosztásával személyiség jogokat sérthetnek, ha rajtuk kívül mások is látszanak a fotón.

A másfél órás programon jelen volt Ruzsa Roland önkormányzati képviselő is, aki az esemény elején arról beszélt, hogy ez már a harmadik előadás volt, amit a nyugdíjasok számára szerveztek, és nagy öröm számára, hogy minden alkalommal akkor érdeklődés övezte a kurzust, hogy pillanatok alatt beteltek a helyek, amelyekre előzetesen kellett jelentkezni. Megjegyezte, az idősek nyitottak az internetezésre, ezért is fontos, hogy rendelkezzenek az ahhoz szükséges kompetenciákkal, valamint tudatában legyenek annak, hogy káros hatásai is vannak az internetnek.