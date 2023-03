Az innovatív gyógyszergyártó hazai leányvállalata, az MSD Pharma Hungary Kft. március elején a hazai egyetemek közül elsőként a Szegedi Tudományegyetemmel írt alá stratégiai szerződést.

Rovó László rektor elmondta, az SZTE-n komoly hagyományai vannak az onkológiai kutatásnak, amely az MSD jelenlegi klinikai vizsgálatainak fókuszában áll, de az intézmény tevékenységi területei a gyógyszercég teljes portfólióját lefedik, így a közös kutatásra széles palettán nyílik lehetőség.

– Hazánkban a vezető halálokok közé tartoznak a daganatos megbetegedések, éppen ezért közös érdek a megelőzés, a szűrés, a korai diagnosztika, a terápia és a rehabilitáció kérdése. A terápiás területen óriási jelentősége van a klinikai vizsgálatoknak, hiszen a betegek ezáltal olyan új, innovatív gyógykezeléshez juthatnak, amelyek a napi gyógyítási rutinban még nem jelentek meg – fejtette ki a rektor.

Az egyetem korai fázisú klinikai vizsgálatokra is alkalmas, úgynevezett „fázis 1” centrumában a kutatások első szakaszának elvégzésére is van mód. A klinikai fejlesztés fontos állomása, amikor egy kísérleti szakaszban lévő készítményt először próbálnak ki embereken. A vizsgálat rendkívül szigorú és pontosan szabályozott követelmények mentén, önkéntes résztvevőkkel történik kizárólag az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által akkreditált centrumokban, mint amilyen a szegedi is.

– Szegeden jelenleg 12 MSD vizsgálat folyik. Hazánk egyik legnagyobb klinikai kutatással rendelkező gyógyszeripari vállalataként több mint 800 alany bevonásával 300 helyszínen 78 aktív kutatást folytatunk, amelyekben a betegek saját akaratukból vesznek részt. Célunk, hogy programjainkkal minél közelebb hozzuk az emberekhez a hatékony gyógymódokat. Ebbe a filozófiába illeszkedik ez a mindkét fél számára előnyös együttműködés is. Az SZTE részére nem csupán innovatív klinikai vizsgálati technológiákhoz biztosítunk elsőbbségi hozzáférést, de szakmai tanácsadással és képzésekkel is támogatjuk a projekt sikerét – mondta el Barótfi Szabolcs, az MSD magyarországi klinikai kutatási igazgatója.