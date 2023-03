Hatalmas összefogással juttattak otthonhoz egy négy gyermekes özvegyasszonyt a Szent-Györgyi Albert Rotary Club tagjai. Némethné Börcsök Brigitta két évvel ezelőtt veszítette el férjét, akit rákbetegen a Covid győzött le. Akkor úgy tűnt, teljesen kilátástalanná vált az élete.

Korábban volt egy házunk, de azon svájci frank hitelünk volt, így elvesztettük. Azóta albérletben éltünk. A férjem halála után viszont nem tudtam abban a lakásban maradni, így ideiglenesen édesanyámékhoz költöztünk. Természetesen tudtuk, hogy nem maradhatunk sokáig ennyien egy fedél alatt, így elkezdtem nézelődni. Találtam is egy tanyaépületet, két házzal anyukámék mellett, de kiderült, az állami tulajdonban van, így még akkor sem tudnám megvenni, ha felvenném hozzá a hitelt, ahogyan terveztem

– mesélt az előzményekről az édesanya.

Brigitta a CE Glassnál dolgozott már ekkor, történetéről így szerzett tudomást a cég ügyvezetője, Varga Gusztáv, aki rotarysta társával, a szintén szatymazi kötődésű Vass Györggyel vetette fel a klubban, hogy segítsenek a nőnek, aki erőn felül igyekezett mindent egyedül megadni 18, 14, 8 és 2 éves gyermekeinek. A jótékonysági szervezet tagjai között különböző területeken dolgozó férfiak vannak, ez pedig most különösen jól jött, hiszen minden kapcsolati tőkéjüket meg kellett mozgatniuk a családért. Első lépésként elintézték, hogy Brigitta bérbe vehesse a tulajdonos MR Lakásalaptól a tanyát, melyet később akár meg is vásárolhat. Ezt követően pedig egy építkezési vállalkozó klubtag segítségével megkezdték a felújítását, az évek óta lakatlan épület ugyanis meglehetősen romos állapotban volt. Erre az anyagi hátteret a tavaly év végi Két pápa című jótékonysági színházi előadások bevétele adta, de több tag magánemberként is támogatta ezt a projektet.

Egyik klubtársunk kapcsolatainak jóvoltából a Dél-Plast Zrt. felajánlotta, hogy kicseréli a nyílászárókat, egy másik közbenjárására pedig megoldódott a villanyóra problémája is, melyet eredetileg hatalmas összegért át kellett volna helyeztetni. De jogászaink is sokat segítettek az ügyintézések során, vagyis a különböző hátterű és szaktudású tagok összefogásának eredménye, hogy ennek a családnak otthont tudunk teremteni

- fogalmazott Kóti Zoltán, a klub soros elnöke.