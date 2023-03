Idén húsvétkor is meghirdeti Húsvét zöldítő című pályázatát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Maradék nélkül programja. A több kategóriából álló pályázat célja, hogy az ünnepi időszak közeledtével felhívja a figyelmet az élelmiszerpazarlás csökkentésének fontosságára, valamint a felelős állattartásra. Mindemellett arra is szeretnék felhívni a figyelmet a Maradék nélkül szakértői, hogy a nem megelőzhető élelmiszerhulladékok java környezetbarát módon is hasznosítható. Ebben a komposztálás mellett a haszonállatok és a társállatok is segítségünkre lehetnek. A nyulak és a baromfik száraz takarmányát például kiegészíthetjük a feldolgozás során megmaradó zöldségdarabokkal és gyümölcshéjjal. A Húsvét zöldítő pályázaton több kategóriában várják a pályaműveket április 5-éig. A felhívás részletei megtalálhatók a Maradék nélkül program honlapján.