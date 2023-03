– Egy nagyon nehéz és komoly örökséget vettem át tavaly Kiskundorozsmán, hiszen Mihálffy Béla 12 éven keresztül kiváló képviselője volt a településrésznek. De úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban sikerült bebizonyítsam a feladatra való rátermettségemet, és azt, hogy a munkámat mennyire jól végzem, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy nem tudok úgy végigmenni Dorozsma utcáin, hogy valakitől ne kapnék egy támogató mondatot – mondta el lapunknak Ruzsa Roland, Kiskundorozsma önkormányzati képviselője.

Tavaly tavasszal a kampánya során három dologra helyezte a hangsúlyt: hagyomány, biztonság, közösségépítés. Szeged 1-es számú körzetének képviselője szerint ez a három fontos tényező az, ami a dorozsmai közéletet meghatározza.

– Ezért is szeretném folytatni azoknak a rendezvényeknek a megszervezését, amelyek már hagyománynak számítanak, valamint lehetőségeimhez mérten újabb programokat is szeretnék megvalósítani, például népzenei találkozót szervezünk majd. De szintén újdonság, hogy nyár elején a kiskertes övezetben tartunk majd egy családi napot, melynek egész napos programja már teljesen összeállt, sztárvendég is érkezik – avatott be.

A rendezvénynaptárban szerepel például az iskolák számára egy sportágválasztó nap, május elsejére a szokásos ligeti majális, de lesz Faragó nap, valamint kakasfőzőverseny is a Faragó téren, majd szeptemberben megrendezik a tökfesztivált is. A településrészen tavaly először szerveztek családi napot a sportpályán, ennek óriási sikere volt, éppen ezért az idei események sorában is ott van. Továbbá lesz újra online médiakurzus is, míg a gyermekek számára közlekedésbiztonsági napot szerveznek.

– Aki ismer engem, az tudja, hogy a fő mottóm az, hogy rend a lelke mindennek. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy egész Kiskundorozsma arculata rendezett legyen, ennek érdekében folyamatosan szemétgyűjtő akciókat tartunk. Tavasszal két ilyen eseményünk is lesz, egyik a kiskertes övezetben, míg a másik teljes Dorozsmát érinti majd – emelte ki. A képviselő hozzátette, szintén a szebb, rendezettebb arculat érdekében tavaszi virágosztás is lesz a lakosság körében.

Ruzsa Roland beszélt lapunknak arról is, Kiskundorozsmán soha nem volt annyira jó a közbiztonság, mint most. Úgy véli, ez köszönhető annak, hogy folyamatosan kapcsolatban van a körzeti megbízottakkal és egyeztetnek a problémákról, valamint a polgárőrség munkájának is köszönhető. Hangsúlyozta, szerves részét képezik Dorozsmának, éppen ezért nagy öröm számára, hogy a tervek szerint új egyesület alakul, mely csakis a kiskertes övezetben biztosít majd polgárőri szolgálatot.

Szóba kerültek a fejlesztések is, így tudtuk meg, hogy a kormány támogatásával, Mihálffy Béla közbenjárásával kétsávossá válik a Szilva utcai körforgalom, de tervben van idénre a Maty-Parti út és a Körte utca leaszfaltozása, a Thurzó Gyógyszertár előtti parkoló rendezése, valamint a bölcsődék, óvodák és iskolák folyamatos fejlesztése is. Folytatódik a járdarekonstrukciós program is, és távlati cél, hogy a szélmalomnál vizesblokkot alakítsanak ki, a játszóterek pedig új játékokat kapjanak.