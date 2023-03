Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötték a hódmezővásárhelyi Vincze Lászlót. Négyen voltak testvérek, hamar munkát kellett keresnie, hogy a megélhetéshez szükséges feltételeket megteremtse. Amint lehetett, inasnak szegődött és fémmunkával kapcsolatos szakmákat tanult. Érdekelte a mezőgazdaság is. Az országban az elsők között kezdett komolyabban foglalkozni villámhárító rendszerek telepítésével. A témában tanulmányi úton járt Németországban. Munka mellett a vásárhelyi strandon is dolgozott, mint úszómester. Foglalkozott fejőgépek fejlesztésével, valamint érintésvédelemmel, vállalkozást is indított. Vincze Lászlónak két gyermeke született és kétszeres nagypapa. Hódmezővásárhely nevében Gyöngyösi Ferenc alpolgármester köszöntötte a szépkorú férfit.