A Felgyői Polgárőr Egyesület már évekkel ezelőtt elindította a tanyaprogramot a külterületen élők közbiztonsága és a mindennapi életkörülményekben való segítségnyújtás érdekében. A program részeként a polgárőség saját gépjárművel a Csongrádi Rendőrkapitányság munkatársával közösen megtervezett szolgálatok keretében keresi fel a tanyákon élőket. Elsődleges a bűnmegelőzés, az áldozattáválás elkerülése a legfőbb célpont. Ezekről szóban és írásban is tájékoztatást kapnak a lakosok, amiben külön felhívják a figyelmet a legdivatosabb aktuális, és a klasszikus visszatérő bűnözői elkövetési módokra. Öntapadós matricát is kapnak a lakosok, amelyen rajta vannak a segélyhívó számok, a körzeti megbízott, a háziorvos és a polgárőrség telefonszámai. Emellett a közlekedésben való szabályszerű részvétel sem marad ki a polgárőrök programjából. Felajánlják, hogy átnézik a kerékpárokat, és a hiányzó kötelező eszközökkel az idősebb embereknek ott helyben fel is szerelik a kerékpárokat.