Pénteken reggel 9 órára, a Makovecz téri zenepavilonhoz várjuk azokat, akik szeretnének részt venni az idei első tavaszi nagytakarításban

– hívta fel a figyelmet kedden délután a helyszínen Csermák Szilvia önkormányzati képviselő, a város zöld programjának tanácsnoka. Társaságában ott volt a Városgazdálkodás első embere, Szűcs Gábor és helyettese, Fekete Tibor. Azért pénteken délelőtt, mert szeretnék bevonni a munkába a fiatal korosztályt is – ennek érdekében minden iskolába küldtek tájékoztató levelet, hogy szervezett csoportok, osztályok jöhessenek.

Mint a sajtótájékoztatón elhangzott, Makón a korábbi években is gyakran szerveztek hasonló akciókat, de a koronavírus-járvány idején nem tudtak. Most sokan érdeklődtek, és már jó az idő, kezd tavaszodni, ezért lesz megint. A részletekről megtudtuk, a jelentkezőknek a Városgazdálkodás biztosítja a munkához szükséges eszközöket, sőt aki a városközponttól távolabb akar dolgozni, azt ki is viszik a helyszínre, majd visszahozzák. Hoznak védőkesztyűket, zsákokat, lombgereblyéket, sőt a két takarítógépet is bevetik. Az összegyűjtött hulladékot kisteherautókkal fogják elszállítani – mondta el Szűcs Gábor.

Lehet gyomlálni, zöldterületet rendezni, de a legfontosabb a szemétszedés lesz

– mondta Csermák Szilvia. Tapasztalatai szerint annak ellenére, hogy a közmunkások ezt rendszeresen végzik, mindig sok a hulladék a virágágyásokban, a járdák, kerékpárutak mentén. Az akció a város teljes területére ki fog terjedni.

Szívesen segítünk azoknak is, akik akár nem is jelentkeznek a gyülekezőhelyen, de jelzik, hogy valahol tevékenykedni fognak

– tette hozzá.