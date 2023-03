Javában zajlik a nagyböjt a keresztény közösségekben, a húsvétot megelőző negyvennapos önvizsgálat, bűnbánat és felkészülés ideje. A papok rendszerint az ima, a böjt és lemondás, valamint a jó cselekedetek gyakorlatának fontosságát hangsúlyozzák ebben az időszakban.

Nem telik el úgy esztendő, hogy ne jutna eszembe nagyböjtben mélyen vallásos nagymamám jó cselekedetekre vonatkozó intelme. Kis koromban egyszer elmagyarázta gyereknyelven, miért fontos, hogy minél több jó tettet vigyek véghez. Úgy mesélte, hogy a mennyországban minden embernek születésekor kijelöl a Jóisten egy telket. Az alapzatot Ő adja, a felépítményről azonban mindenkinek magának kell gondoskodnia. Mégpedig oly módon, hogy minden jó cselekedettel egy újabb tégla kerül az épülő ház falába. Ha pedig rosszalkodunk, minden alkalommal eltűnik egy tégla a falból. Fontos, hogy mire a kapuba jutunk, felépüljön a házunk, mert anélkül nem nyerhetünk bebocsátást. Úgy vélem, nem kell tovább részleteznem, milyen jó gyerek lehettem, ha elárulom azonnali reakciómat. Magabiztos vigyorral közöltem nagymamámmal, hogy ha így megy ez, akkor igazán nincs min aggódnom, hiszen neki és szüleimnek is tuti palotája lesz, amiben úgyis adnak majd egy szobát nekem.

Felnőttként persze már jóval árnyaltabban látom a témát. Ma már tudom, hogy a Jóisten nem csak alapzatot adott, de kandallót is rá, benne lobogó tűzzel, amelynek melegét minden egyes téglával jobban őrizhetem és élvezhetem. Nem csak a távolinak tűnő, vágyott mennyországban, hanem már itt és most is. Hiszen a jócselekedet átmelegít. Azt is, aki kapja, és azt is, aki adja. Nemtől, kortól, vallástól, egyházi időszaktól függetlenül.