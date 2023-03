Mint Berkes Ilona gyakorlati oktatás vezetőtől megtudtuk, a Cégek piacán elsősorban a technikum duális partnerei, a gyakorlati képzőhelyek mutatkoztak be, de a látogatók megismerkedhettek a szakképző intézmény színes szakmakínálatával is.

Az iskola életében kiemelten fontos a rendezvény, hiszen a tavasszal a kilencedikes szakképzősök és a tizedikes technikusok is duális képzőhelyet választanak maguknak. Ez az alkalom jó lehetőséget kínál arra, hogy a diákok megismerkedjenek választott iskolájuk tanulóival, oktatóival, vezetőségével is, a képzésekről pedig egyaránt közvetlenül szerezhetnek tapasztalatot és információt is. A szakképzésben tanuló végzősök számára is hasznos lehet a cégekkel való találkozás, hiszen kapcsolatot tudnak teremteni majdani esetleges munkahelyükkel, emelte ki a gyakorlati oktatás vezető.

KÉPALÁ: Interaktív bemutatókkal várták a diákokat. Fotó: Majzik Attila