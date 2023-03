Megint tele van a város elhagyott, sokszor teljesen lelakott, magára hagyott autókkal, pedig a SZEPARK láthatóan dolgozik, hiszen rendszeresen visznek el roncsautókat a közterületekről. Ebben az évben eddig éppen 21-et, legalábbis ennyi van feltüntetve a város honlapján. Elvittek egy kocsit szerdán is. Akkor a Korda utcában hagyott Mercedest vontatták be a Szegedi Közlekedési Kft, Körtöltés utcai telephelyére. Ezen a kocsin volt rendszám, de sok olyan is akad, amin nincs, így aztán nem könnyű megállapítani, hogy ki a tulajdonos.

Szegeden egyébként kénytelenek voltak rendeletben szabályozni a roncsautók elszállítását. Korábban sokan panaszkodtak a széthagyott, sokszor romhalmaznak kinéző autókra, amelyek nem elég, hogy rontják a városképet, de a parkolóhelyeket is foglalják. Ráadásul a sokszor hónapok óta egy helyben álló járművek akadályozzák a parkolók rendszeres takarítását, de még az út javítását is.

A rendőrség ugyanis csak akkor szállíthat el járműveket, ha azok „veszélyesek a közúti forgalom biztonságágára vagy a közbiztonságra”. A közterületesek pedig a zöldterületeken várakozó autók tulajdonosait 5–50 ezer forint közötti helyszíni bírságra büntethetik, de aki „csak” parkolóhelyet foglalt, azt bármeddig megtehette.

Így aztán 2019-ben megjelent a rendelet, amiben többé-kevésbé tisztázták a dolgokat. A közterületfenntartók kitesznek a kocsira egy matricát, amiben figyelmeztetik a tulajdonost, hogy 10 nap múlva már csak a hűlt helyét találja a kocsijának.

Ráadásul akinek elviszik az autóját, még fizetnie is kell érte. Egy autó, motorkerékpár vagy segédmotor-kerékpár elszállításáért 21 ezer 908 forintot kell fizetni, a teherautókért és a lassú járművekért 65 ezer 723 forintot. Ezen kívül a tárolási költség naponta 1524 forint.

Szerettük volna megtudni a Szegedi Közlekedési Kft-től, hogy mi történik azokkal az autókkal, amiknek nincs gazdája, és mi alapján döntik el, hogy honnan visznek el egy-egy autót. Azonban választ nem kaptunk, pedig a héten többször is érdeklődtünk, de nem sikerült elérnünk Knezevics Viktort, a cég új igazgatóját.