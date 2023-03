Helyi közélet 14 perce

Több parkolóhelyre van szükség Csongrádon

Az önkormányzat igyekszik bővíteni a parkolókat a forgalmasabb helyeken, ezzel párhuzamosan azonban a városi autóállomány is folyamatosan növekszik: egyes becslések szerint a tízezret is elérheti az autók száma Csongrádon. Az új várakozóhelyek kialakítása mellett a városvezetés azt is fontolgatja, hogy a jövőben fizetőssé, vagy időben korlátozottá váljon a parkolás.

Sok az eszkimó, kevés a fóka – nehezen lehet már bővíteni a parkolóhelyeket a városközpontban. Fotó: Majzik Attila

Egyre több az autó Csongrádon, a meglévő parkolóhelyek pedig egyre kevesebbnek tűnnek. A városközpontban több olyan intézmény és üzlet is van, amely vonzza a látogatókat, így nem árt a kötélidegzet annak, aki például a Fő utcai gyógyszertár vagy a Gyógyfürdő környékén szeretne megállni valahol. Mint Gyovai Gáspár alpolgármester közölte, az önkormányzat keresi a lehetőségét annak, hogy hol tudna még a centrumban további parkolóhelyeket létesíteni, de úgy látja, ez még mindig nem oldja meg a parkolási gondokat a városban. – Dolgozunk azon, hogy hol lehetne még a városközpontban parkolókat kialakítani, de meg vagyok győződve arról, hogy nem tudnánk annyit kiépíteni, amennyi szükséges lenne. Több olyan intézmény is van a központban, amely nagy forgalmat generál, elég csak a Dob utca környékére gondolni: ott az iskola, a fürdő és áruházak is vannak, ahol egyre nagyobb a forgalom – jelezte a problémát az alpolgármester. Hozzátette, a jövőben elkerülhetetlen, hogy valamilyen más módon ne szabályozzák a parkolás rendjét és idejét, ennek eszközeként pedig a fizetős parkolás bevezetése is felmerült. – A későbbiekben Csongrádon is elkerülhetetlen lesz, hogy kialakítsunk valamilyen szabályozást a parkolásra. Hogy ez a fizetős rendszer bevezetése, vagy csak egy időbeni korlátozás lesz, még nem dőlt el. Vannak különböző ötletek, javaslatok, elképzelések, amelyeket a jövőben ki kell dolgoznia az önkormányzatnak, hogy rugalmasabbá tegyük a parkolást. Ne egész napra álljanak adott helyen az autók, hanem csak valóban arra az időre, amíg ügyet intéz az ember – összegzett az alpolgármester.

