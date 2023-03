Az új önkéntesek között van ápoló, szülésznő, programszervező és óvónő is, mindannyian szabadidejükben látogatják majd a kórházakat. A bohócdoktoroknak azonban nem csak az a feladatuk, hogy a beteg gyerekeket megnevettessék: számítanak rájuk az alapítvány adományboltjában és a csokoládégyűjtő akciókban is, de dolgoznak fogyatékosok intézményében és járóbeteg rendelőkben is. Az első bevetésük egyébként Kecskeméten lesz, ott vehetik fel először hivatalosan is a bohócdoktor köpenyt és a piros orrot.