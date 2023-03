Az ünnepségen részt vett Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára is. Elmondta, a civilek számára pályázati forrást biztosító Nemzeti Együttműködési Alap kerete évről évre nő, idén átlépte a 11 milliárd forintot, jövőre pedig a tervek szerint túllépi a 13 milliárdot. Ebbe az alapba kerülnek azok az SZJA egy százalékok is, amelyekről az állampolgárok nem rendelkeznek. Továbbá ebből finanszírozzák a 19 vármegyei és egy fővárosi civil központ működését is, amelyek célja, hogy pályázati forrásokhoz segítse, szakmai ismeretek nyújtásával támogassa a közjó érdekében munkálkodó, változatos tevékenységeket végző önszerveződéseket.

A tanácsadás mellett országos civil véradásokat, vármegyei tájékoztató fórumokat szerveznek, valamint a fiatalsághoz is igyekeznek közelebb vinni a civilek tevékenységét. A helyettes államtitkár arról is beszélt, hogy hazánkban jelenleg 3 egyetemen oktatják a „civil tudományt”, kedden délután pedig a Szegedi Tudományegyetem vezetőivel folytatott tárgyalásokat a civil tantárgy bevezetésének lehetőségeiről.

Kiemelte továbbá, hogy elégedett a vármegyei civil központ munkájával, amely országosan a nyolcadik helyen végzett a pályázatokon.

Az ünnepségen részt vett Csáki Béla, a vármegyei közgyűlés alelnöke is, aki elmondta, vármegyénkben csaknem 2700 civil szervezet működik, amelyeknek a vármegyei önkormányzat is igyekszik támogatást nyújtani. Mihálffy Béla országgyűlési képviselő társadalmunk egyik alapkövének nevezte a civil közösségeket, amelyeknek példaértékű és elkötelezett munkáját közelről szemlélhette 12 éves kiskundorozsmai önkormányzati képviselői tevékenysége során. Holubán Csilla, a Szeged Járási Hivatal vezetője szintén nagyrabecsülését fejezte ki a civilek irányába, és a kormányhivatal további támogatásáról biztosította a civil szervezeteket.