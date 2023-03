Az archeogenetikai vizsgálatokat jelentősen megkönnyítő, új módszert publikáltak az SZTE Gyermekgyógyászati Klinika kutatói az egyetem Genetikai Tanszékével és az MKI Archeogenetikai Kutatóközpontjával együttműködésben.

Az egyik legrangosabb genetikai szaklapban, a BMC Genome Biology folyóiratban közzétett új módszer áttörést jelent a vizsgált minták közötti rokonsági kapcsolatok azonosításában. A rokonsági analízis ugyanis korábban nagy bizonytalanságok mellett is csupán másodfokig, azaz a nagyszülőtől az unokáig volt lehetséges. Ezzel szemben a correctKin nevet viselő új módszerrel akár negyedfokú rokonságig, azaz az ükszülőtől ükunokáig terjedő vonalon is megbízhatóan azonosíthatók a rokoni kapcsolatok. Akár erősen károsodott régészeti vagy igazságügyi mintákból is, amikor csak viszonylag csekély töredékét, kevesebb mint tíz százalékát ismerik a kutatók.

A módszer egyik nagy előnye, hogy akár többezer minta gyors, együttes analízisére is alkalmas.

Több középkori magyar uralkodó és Mátyás király azonosításán is dolgozik kutatócsoportjával Neparáczki Endre, a Magyarságkutató Intézet Archeogenetikai Kutatócsoportjának igazgatója, az SZTE Genetikai Tanszékének munkatársa. A székesfehérvári osszárium megnyitásával és a modern archeogenetika segítségével lehetőség nyílt arra, hogy az ott őrzött csontmaradványokból DNS-mintát nyerjenek ki a szegedi laborban.

Eddig Antiókhiai Anna, III. Béla magyar király első feleségének csontjai után Szent László király földi maradványait, továbbá feltételezhetően Halicsi Endrét, vagyis András magyar királyi herceget is sikerült azonosítani.