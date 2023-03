A Szegedi Közlekedési Társaság a 2017-ben megújított közszolgáltatási szerződés óta 10 használtan vásárolt szóló járművet újított fel és állított forgalomba piros színű, klímás, alacsonypadlós trolibuszként. Terveink szerint – flottánk 11. felújított járműveként – 2023. március 31-én áll forgalomba a 2005-ös évjáratú T-876-os Solaris Trollino 12AC trolibusz és a 12. jármű felújítása is a végéhez közeledik.Ezek a járművek a dél-lengyelországi Tychy városából érkeztek. A most felújított jármű a legkorszerűbb utas-elvárásoknak is megfelel, korszerű energiatakarékos hajtásrendszerrel rendelkezik. A klímaberendezést munkatársaink építették be a járműbe. 2014 óta nem volt lehetőség új járművek beszerzésére, ezért ezek a felújítások különösen nagy jelentőségűek. Bekerülési költségük töredéke az új járműveknek, ez utolsó kettő járműhöz pedig különösen kedvező áron jutott hozzá az SZKT.