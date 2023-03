A már meglévő kettő mellé most három új trafiboxot telepített a szegedi önkormányzat a rendőrséggel közösen – mondta csütörtöki sajtótájékoztatóján Avramov András. Az önkormányzati képviselő hozzátette, hogy tíz új mérőhelyet is kialakítanak, amelyekre bármikor áthelyezhetők a sebességmérőket tároló dobozok. Szőregen három helyen alakítottak ki trafibox állványt, a két óvoda és az iskola mellé telepítették azokat. A képviselő hozzátette, elsősorban a gyerekek biztonsága volt a céljuk.

A sajtótájékoztatón részt vett Kardos László, a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság alosztályvezetője is. Az alezredes arról beszélt, hogy a meglévő traffiboxokkal kapcsolatban jó tapasztalataik vannak, a dobozoknak önmagukban is visszatartóerejük van. Ez azért is fontos, mert a balesetek nagyobb része továbbra is gyorshajtás miatt történik. A boxokban elhelyezett sebességmérők a közeledő és a távolodó járművek sebességét egyaránt tudják mérni.