„A gondolatok vámmentesek.” – tartja Luther Márton. A fél évezredes mondáson felbátorodva Murányi László önkormányzati képviselő is eljátszott a gondolattal, mi lenne, ha újra élettel töltenék meg a hajdanvolt Népkert színpadát.

A körülbelül két hold nagyságú, elkerített ligetben vendéglő és egy hozzá tartozó tekepálya is működött.

– Gyerekként még én is állítottam egy forintért a bábukat a kuglipályán – emlékezett vissza Murányi László. – Nagy élet volt ott, nyaranta hat-nyolc előadás volt, de aztán kiüresedett az egész, megszűnt a vendéglátás is. Pedig azon a színpadon olyan nevek fordultak meg, mint Major Tamás, Gózon Gyula, Szécsi Pál vagy az Omega együttes – idézte fel a képviselő.

Mint Murányi László elmondta, a város nem tudott mit kezdeni az évek alatt lepusztult színpaddal, többször az is felmerült, hogy teljesen elbontják. Elképzelése szerint azonban lehetne mit kihozni a helyszínből. – Két kis mobil öltözőt kellene telepíteni a színpadhoz, a mostani nézőtér helyét pedig leaszfaltozni. Arra fel lehetne festeni tenisz- és lábtengó pályát is, előadások idején pedig oda kerülnének a székek, ott kétszáz embert le lehetne ültetni. A nyári színházi előadások jól illeszkednének a Csongrádi Napok rendezvényeihez is. Körülbelül tíz éve már készíttettem egy látványtervet és árajánlatot is kértem, mai áron nagyjából 20 millió forintból megvalósítható lenne az ötlet. Ehhez figyelni kellene a pályázati lehetőségeket és ott találni forrást – hívta fel a figyelmet a képviselő.