Céglátogatással ünnepelte a nőnapot a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában működő Női Vezetői Klub. A résztvevők a Pharmacoidea Kft. tápéi gyártó üzemével ismerkedhettek meg. Az érdeklődés kiemelkedő volt: nem is tudott mindenki részt venni a programon, a helyek ugyanis beteltek.

A hölgyeket először Peták Ildikó marketingért és termékfejlesztésért felelős vezető kalauzolta végig az üzemen. Elmesélte, mindössze két géppel indult el itt a gyártás, amellyel akkor még csupán egy terméket, a vörösszőlőmaggal készülő, magas antioxidáns tartalmú őrleményt gyártották. Mint mesélte, ma is ez a legnépszerűbb termékük.

Fotó: Török János

Mostanra szinte minden munkafolyamatra van gépe a szegedi vállalkozásnak, igaz, ennek ellenére többet most is kézzel végeznek, mert mint mondják, úgy kisebb a hibalehetőség. Náluk található a Dél-alföldi régió legnagyobb teljesítményű őrlőgépe is – ezt is megmutatták a látogatóknak. Ennél is érdekesebb volt azonban az alapanyag raktár, ahol bélelt hordókban állnak a főleg Kínából és Indiából érkező egzotikumok. A Pharmacoidea termékeiben olyan összetevők is megtalálhatók, mint például az indiai szent bazsalikom, az alga, a vörösrizsélesztő vagy a varjúháj.

Az üzem megismerése után a cég tulajdonosa, Letoha Tamás kutatóorvos beszélt a cég történetéről és arról, miért a gyógynövényekből és természetes összetevőkből álló étrendkiegészítők mellett tette le a voksát. Mint mesélte, a gyógynövények számára mindig sokkal inkább kézzel foghatók voltak, mint a gyógyszerek, ezért csinált a kezdetben alapvetően biotechnológiai cégként üzemelő vállalkozásnak ilyen tematikájú üzletágat. Így miközben Európa legnagyobb gyógyszerfejlesztési programjában is dolgoztak a koronavírus elleni vakcinafejlesztés kutatóival, az Alzheimer-kór természetes kezelési módját is keresték.

Indiában ötödannyi ilyen megbetegedés van, mint más országokban, de ha egy indiai az USA-ba költözik, ez a védettsége megszűnik. A kurkuma színanyaga az, ami segít ennek a betegségnek a megelőzésében, ezért mi is ezt használtuk egyik alapanyagként

– árulta el.

Fotó: Török János

Az előadásban szó esett még arról, milyen nehéz a gyógynövényesszenciákat szabadalmaztatni, illetve arról is, mi köze van a szegedi cégnek az egyik legsikeresebb palackozott teaital megszületéséhez. A rendezvény végén pedig természetesen minden hölgyet egy-egy szál virággal is felköszöntöttek.