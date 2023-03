A nyári időszámítás március 26-án, vasárnap kezdődik, az órákat hivatalosan hajnali kettőkor három órára állítják előre. Emiatt változik több éjszakai belföldi és nemzetközi vonat, illetve néhány vidéki, valamint fővárosi buszjárat közlekedése – közölte a MÁV és a BKK az MTI-vel. Ahogy megírtuk, a Volánbusz járatai közül a hódmezővásárhelyi térségben is módosul néhány éjszakai járat indulása.

A MÁV arról tájékoztatott, hogy a március 25-én, szombaton induló éjszakai vonatok egyórás késéssel érkeznek meg külföldi célállomásukra, valamint az éjszaka úton levő nemzetközi személyszállító vonatok is körülbelül 60 perccel később érkeznek Budapestre. Az óraátállítás több belföldi éjszakai vonatot is érint, továbbá változik az óraátállítás idején a Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő tramtrain vasútvillamos közlekedése is.

A tramtrain esetében a Szeged vasútállomásról hajnali 1 óra 30-kor indul, Hódmezővásárhelyi Népkert állomásra már a nyári időszámítás szerint 3 óra 3-kor érkezik, és 60 perc késéssel közlekedik tovább Hódmezővásárhely vasútállomásig. A Szegedről 2 óra 30-kor induló vasútvillamos pedig nem közlekedik.

Ezen felül a téli időszámítás szerint 1 óra 34-kor Hódmezővásárhely vasútállomástól induló jármű Rókus állomásra már a nyári időszámítás szerint 3 óra 4-kor érkezik, és 60 perc késéssel közlekedik tovább Szeged vasútállomásig. A Hódmezővásárhely vasútállomásról 2 óra 34 perckor induló vasútvillamos pedig most vasárnap nem közlekedik.

A részletes menetrendi változásokat a MÁV holnapján, illetve a Volántársaság oldalán lehet megtekinteni.