Aki csak tehette, eljött életeket menteni Tiszaszigeten is! Kitelepült véradásunkon most 21 véradóhőst fogadhattunk, többségük régi jó ismerősünk! Ezúttal a részvevőknek mézeskalácsokat is ajándékozhattunk Mihálffy Béla szegedi országgyűlési képviselő és Ruzsa Roland kiskundorozsmai önkormányzati képviselő felajánlásával.