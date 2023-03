Persze a négy Zoltánnak nem az volt a célja, hogy idegen hölgyektől söpörjenek be névnapi köszöntéseket, mindannyiuknak már az örömöt okozott, hogy láthatták: a reggeli rohanásban, a befelé forduló nők hogyan virulnak ki egy szál virág láttán, amit egy idegentől kapnak. El is határozták: jövőre ismét így ünneplik meg közösen ezt a számukra duplán is különleges napot.