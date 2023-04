Az iskolában csoportos és egyéni képzés zajlik. A tananyagot a NAT alapján, de specializáltan alakították ki. A cél, hogy az itt végzett fiatalok szakmát adó intézményben tudjanak továbbtanulni, de akad, aki érettségit is tesz a későbbiekben. – Egy problémákkal küzdő gyerek esetében nehéz szülői döntés lehet, hogy integrált intézménnyel próbálkozzanak-e. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy vegyék figyelembe az egyéni adottságokat. Az a fiatal, aki szorong nagyobb közösségben vagy kevésnek érzi a normál iskolákban kapott heti egy órányi segítségét, érdemes ide jönnie, hiszen itt mindenki esetében arra törekszünk, hogy sikerélménye legyen – mondta Mucsiné Erdei Mónika.

A 12-15 fős osztályokban alsó tagozaton mindenhol gyógypedagógiai asszisztens segíti az órai munkát. Mivel az intézmény a Juhász Gyula Pedagógus Kar képzőhelye, a mindennapi munkába rendszeresen bekapcsolódnak a hallgatók is. Helyben elérhető szolgáltatás többek között a logopédia és a különböző terápiás eljárások – hetente kétszer például terápiás kutyákkal is dolgoznak. A digitális eszközöket szintén aktívan használják a fejlesztéshez: többek között padlórobot és táblagépek is vannak az iskolában. – Az írás-olvasás tanítást a Meixner-módszerrel végezzük, melynek lényege, hogy a hasonló kinézetű és hangzású betűket egymástól távol tanulják – emelte ki a „disz”-es diákok számára fontos tényt az intézményvezető. A következő tanévben ráadásul speciális osztályt indítanak az autistákak, akiknél már most is minden tevékenységet jutalmazással erősítenek és napirendkártyát használnak, hogy a számukra biztonságot jelentő strukturált környezetet biztosítani tudják.

Az iskolában intenzív sportélet zajlik. Sikereiket jól mutatja, hogy innen indultak például a paralimpikon Biacsi-ikrek is. Atlétika, foci, görkorcsolya, karate, társastánc és mozgáskotta is van a délutáni idősávban. Nagy hangsúlyt helyeznek a művészeti nevelésre is, és bár SNI-s diákok számára kevés tanulmányi verseny létezik, azokon is igyekeznek elindítani a legkiválóbb diákokat.

A Bárczi az egyetlen tankerületi intézmény Szegeden, melynek óvodája is van. – Fontos, hogy a kicsik fejlesztése minél hamarabb elinduljon, hiszen annál kisebb lemaradást kell ledolgozniuk. Nálunk egy év alatt 8 nem beszélő autista kicsi kezdett el beszélni – büszkélkedett eredményeikkel az intézményvezető. Az óvodába egyébként az iskolával egyidőben, csütörtökön és pénteken lehet beíratkozni.