Nagy Sándor (Momentum) a Váltson fenntarthatóra! kampányt bemutató sajtótájékoztatóján azt mondta, az autósok között sokakban hamis kép él arról, mennyibe is kerül járművük használata, ugyanis nem veszik figyelembe az üzemanyag mellett felmerülő egyéb költségeket.

A többi közt a kopóalkatrészek, a gépjárműadó, a kötelező biztosítás, a parkolás, az autópályadíjak mellett számolni kell - a gépkocsi teljes birtoklásának időtartamára szétterítve - az autó megvásárlásának költségével is. Több nemzetközi kalkulátoroldal is működik már, ezek adatai szerint egy átlagos magyar autósnak havonta 100 ezer forintba kerül gépjárműve fenntartása - közölte az alpolgármester.

Az önkormányzat a szamoldki.szeged.hu oldal elindításával nyújt segítséget ahhoz a szegedieknek, hogy eldönthessék, a fenntarthatósági, környezetvédelmi célok mellett anyagi szempontból is érdemes-e az autó helyett más közlekedési módot választaniuk.

Az oldalon egy részletes kérdőív kitöltése után mindenki választ kaphat arra, havonta mennyibe kerül neki az autója - mondta Nagy Sándor.

Az alpolgármester kifejtette, Szegeden a legutóbb 2018-ban készült részletes mobilitási vizsgálat, akkor a város lakóinak háromnegyede használt fenntartható közlekedési módokat. A pandémia idején jelentősen csökkent a helyváltoztatások száma, ezen belül a közösségi közlekedés részaránya is, de az elmúlt fél évben már visszaszorulni látszik az autóhasználat Szegeden. A Belvárosi hídon és az Algyői úton elhelyezett szenzorok mérései szerint csökken a gépkocsiforgalom és nő a kerékpárosok száma.

A közösségi közlekedésben a bérletet váltók aránya idén januárban és februárban pedig visszatért a pandémia előtti, 2020 elején jellemző szintre - mondta Nagy Sándor, aki szerint a változásnak elsősorban inflációs okai vannak.