A gyerekek a Makói Óvoda Erdélyi püspök utcai székhelyintézményéből indultak el. Ennek két specialitása van: egyrészt úgynevezett boldog óvoda, másrészt egyben zöld ovi is. Az előbbi azt jelenti, hogy a kicsiknek rendszeresen tartanak boldogságórákat, amelyeken a gyerekeket – immár második éve – foglalkozások révén a pozitív életszemlélettel ismertetik meg. Ilyen 5 csoportban folyik jelenleg. A második pedig azt, hogy a gyerekeket környezettudatosságra, természetszeretetre nevelik. Kedden délelőtt ez a két dolog találkozott: megünnepelték a kicsik a boldogság és a Föld napját is – mondta el a Délmagyarországnak Széll Henriett óvodapedagógus, boldogságóra-oktató.

Fotó: Szabó Imre

A program az óvodaépület aulájában kezdődött, ahol a Paletta nevű rajzszakkör által kupakokból készített óriási földgömbhöz vittek a gyerekek egy-egy égő gyertyát, miközben a Bagdi Bella énekesnő Gyújts egy gyertyát a Földért! című dala szólt. A nagycsoportosok verset is mondtak, illetve táncoltak. Ezt követően került sor a kinti sétára. Az ovisok saját kezűleg, papírból készített dekorációs elemeket is vittek. Ezek némelyike magát a Földet ábrázolta, de volt köztük például olyan is, ami egy kis fát.

A mintegy 120 fős gyerekcsoportban persze egészen kicsik is voltak, így csak az óvoda körüli utcákat járták körbe, de ez így is nagy élmény volt mindenkinek

– mondta Széll Henriett.