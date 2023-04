– Botka László első számú vármegyei szövetségesétől, a bukott baloldal bukott miniszterelnök-jelöltjétől, Márki-Zay Pétertől tudjuk, hogy csaknem négymillárd forintnyi guruló dollár érkezett a magyarországi baloldalhoz a tavalyi országgyűlési választások előtt – emlékeztetett csütörtöki sajtótájékoztatóján a szegedi Fidelitas elnöke. Korponyai Ernő hozzátette, hogy a szegedi baloldal politikusainak, köztük Szabó Sándornak és Mihálik Edvinnek a választások óta eltelt egy év is kevés volt, hogy válaszoljanak arra az egyszerű kérdésre: mennyi pénz jutott nekik a guruló dollárokból és azt mire költötték. Szerinte a szegedi baloldal még most is megdolgozik a júdáspénzért. Hiszen azokat akik Amerikából küldik a pénzt, nem érdeklik a magyar emberek véleménye, hanem befolyásolni akarják a magyar emberek életét és a magyar politikát. Aki pedig elfogadja a pénzt, az többé nem a magyar érdeket, hanem a külföldi megbízó érdekét fogja képviselni, azét, aki a pénzt adja.

Korponyai Ernő beszélt az orosz–ukrán háborúról is. Elmondta, hazánknak nem érdeke, hogy a magyar családok rezsije az egekbe emelkedjen, nem érdeke, hogy a háború tovább folyjon és kiszélesedjen, nem érdeke, hogy több kárpátaljai magyar veszítse életét a fronton olyan célokért, amelyekhez semmi köze. Magyarországnak nem érdeke, hogy fegyverszállításokkal vagy bármilyen más módon belesodródjon a háborúba.

– Ezt a politikát, külföldi megbízóik érdekeinek megfelelve, csak a baloldal képviseli Brüsszelben, Budapesten és Szegeden, miközben a magyar emberek békére és biztonságra vágynak

– fogalmazott.

Kijelentette, hogy a Fidelitas a háború azonnali befejezését, a mielőbbi béketárgyalásokat szorgalmazza, és követelik a szegedi baloldaltól, hogy fejezze be háborúpárti kommunikációját és képviselje végre a szegedi emberek érdekeit.