A húsvéti hosszú hétvégén is várjuk kedves látogatóit a szegedi fűvészkert. Húsvét vasárnap és hétfőn (április 9 és 10-én) emellett húsvéti kalandozásra is invitálják a kicsiket és a nagyokat a Füvészkertbe. Az ébredező növényvilág felfedezése közben a gyerekek a kert öt pontján kereshetnek a nyuszikat, ahol fejtörőket rejtetettek el. A felnőtteknek pedig a fákon lévő verseket érdemes figyelmesen olvasgatni. A helyes megoldásokat kilépéskor apró ajándékokra válták a kert dolgozói. Szombaton 10 órától 15 óráig, vasárnap és hétfőn 9 órától 17 óráig az orchideaház is várja a látogatókat.