A képviselők döntöttek arról is, hogy Barnák Lászlót marad a Szegedi Nemzeti Színház igazgatója, Gyüdi Sándor pedig a Szegedi Szimfonikus Zenekart vezeti. Elfogadta a közgyűlést azt is, hogy pályázatot írnak ki a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár igazgatói posztjára is, mert Sikaláné Sánta Ildikó vezetői megbízatása október 31-én lejár.

A közgyűlés döntött arról is, hogy a Roosevelt téren, a Móra-múzeum szomszédságában felállítják a Hild János-díj emlékművet. Ezt a díjat a Magyar Urbanisztikai Társaság adományozta a szegedi önkormányzatnak a Belvárosi híd térségének megújításáért. A testület baloldali többsége az összes előterjesztést megszavazta.