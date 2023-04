– Harminc éve cégünk három szakembere, Egyed Béla, akkori vezérigazgatónk, aki nemrég hunyt el, valamint Fekete Balázs és Újvári Tibor egy baráti beszélgetésen határozták el, hogy amerikai mintára össze kellene hozni egy show jellegű állattenyésztési bemutatót. Amikor hozzáláttak a szervezéshez, még maguk sem tudták, hogy mi sül ki belőle – idézte fel az idén 30 éves rendezvény kezdetét Antal Gábor, Hód-Mezőgazda Zrt. vezérigazgatója. Kicsiben kezdték, majd a kiállítás évről évre növekedett területileg és tartalmilag is.

Akácerdő volt a kiállítás helyen

– Harminc évvel ezelőtt a kiállítás helyszínén még focipálya, akácerdő és krumpliföld volt. Ahhoz, hogy az állattenyésztési napok sikeres legyen, a Hód-Mezőgazda Zrt. mellett azokra is szükség volt, akik kiállítóként az ügy mellé álltak és hittek benne, hogy ebből valami jó sül ki – említette meg a vezérigazgató. Hozzátette, a három alapító hitvallását átvette a cég többi, a rendezvény szervezésében, lebonyolításában közreműködő dolgozója is, a szakmaiságból pedig soha nem engedtek az elmúlt 30 évben.

– Mára elmondhatjuk, hogy Magyarország legnagyobb állattenyésztési kiállításává vált a rendezvényünk, sőt, a vidék legnagyobb és leglátogatottabb agrárkiállításává. Ehhez kitartás, elhivatottság kellett és kell, illetve kollégánk, Fekete Balázs, aki a kiállítás igazgatója, főszervezője, a tulajdonképpeni motorja – emelte ki Antal Gábor.

Tavaly az aszály, idén a madárinfluenza

Nem egyszerű a kiállítás megszervezése, szinte minden évben akad valamilyen objektív, a cégtől független tényező, amely nehezíti a munkát, például a covid-helyzet, az aszály, a különféle állatbetegségek. Idén például a madárinfluenza miatt minden szárnyasokkal kapcsolatos programról le kellett mondaniuk.

A költségnövekedések miatt pedig évről évre el kell gondolkodniuk azon, hogy a következő évben megszervezzék-e a rendezvényt, hiszen tavaly is mínusszal jártak, de mindig vesznek egy nagy levegőt és nekifutnak újra, amíg a társaság gazdasági ereje engedi.

A tanösvény és állatorvosi konferencia is lesz

– Januárban is a szervezés mellett döntöttünk és hogy jól döntöttünk, ezt jól mutatja, hogy amint meghirdettük az állattenyésztési napokat, azonnal jelentkeztek a kiállítók – tudtuk meg Antal Gábortól, aki arról is beszélt, hogy több mint 500 kiállító vesz részt a jubileumi rendezvényen.

A vezérigazgató elmondta, idén is színes programokkal várják az érdeklődőket. A hagyományos elemekkel, például a tenyészállat bírálatokkal, különféle bemutatókkal idén is találkozhatnak. A gyerekeknek állati jó játszóházzal, állatsimogatóval készülnek, illetve lesznek lovas versenyek is.

– Programjaink nagy része a laikusok számára is élvezetes, természetesen a szakmának is készülünk olyan eseményekkel, amelyekkel az ismereteiket is gyarapítják. Konzorciumban készítettünk egy tanösvényt, amely azokat a momentumokat mutatja be, amelyek a talajműveléssel kapcsolatosak. Lesz az állatorvosi egyetemmel közösen egy állategészségügyi konferenciánk is, amely a napi aktualitásokkal is foglalkozik – mondta Antal Gábor.