A rendőrökért mondtak misét vasárnap reggel a szegedi Móravárosi Szent Kereszt Plébánián, azért mert hétfőn van a rendőrség, és Szent György napja. Fazakas Attila atya arról beszélt, hogy Szent György számtalan módon igyekezett a bűn ellen harcolni. A rendőrök bűn elleni harca pedig fizikai harc, amiben akár életüket is veszthetik. Fazakas Attila azokról a rendőrökről is megemlékezett, akik szolgálatteljesítés közben veszítették életüket. A rendőri hivatást nehéznek, és veszélyesnek nevezte, és hozzátette, hogy az egész társadalomért dolgoznak. Majd Szent György mennyei közbenjárását kérte, hogy óvja és védje a rendőröket. A mise végén Fazakas atya megszentelt a templom előtt egy rendőrautót is.