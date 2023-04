A kaméleonpedagógus többször visszatért arra a témára is, milyen hasznos lehet, ha nem tantárgyakban gondolkodik egy tanár, hanem megkeresi, hogy egy témát hogyan lehet akkor is érdekessé tenni, ha a diákoknak az a terület nem éppen az erősségük. A kémiát többször is felhozta példaként: szerinte az a mesékben – például a vasorrú bábának köszönhetően – éppúgy megtalálható, mint a sminkelés területén, de akár egy társkereső appal is lehet a különböző reakciókat szemléltetni, ha a reakcióképes elemeket kell jobbra húzni, a többit pedig balra. Vagyis ha tudjuk, hogy a gyereket mi érdekli, már csak meg kell találni, azt hogyan tudjuk beépíteni számára a tudnivalók közé. Mesélt arról, hogy egy diákját például, aki állandóan hajtogatott, Noé bárkájának elkészítésével bízta meg, és amikor kifogásként megemlítette, hogy állatokat nem tud hajtani, elküldte a könyvtárba origami szakirodalmat olvasgatni.

Fegyverneki Gergő hozott példát arra, hogyan lehet úgy feleltetni, hogy az a diákoknak is szórakoztató legyen. Ő például szereti interjúként értelmezni ezt a helyzetet, így egyből két diák is felel, a riporter és a riportalany is. Ezt aztán továbbfejlesztette: a műsorba az osztálytársak is betelefonálhatnak kérdéseikkel, így ők sem ülnek közben tétlenül.

De abban sem hiszek, hogy egy dolgozatot ne lehetne közösen megírni, mondjuk párban. Miért kellene annak lennie a legnagyobb problémának, hogy melyikük mennyit tett hozzá? Hiszen pont erről szól a kooperáció

– mutatott rá. Hozzátette: olyan is előfordult már, hogy egy diák tett javaslatot arra, milyen módon történjen a tananyag számonkérése.

Nem dolgozat lett belőle, hanem az osztály ötleteiből összeállított projektfeladat

– beszélt arról, miért nem gond, ha kilépnek a pedagógusok is a megszokott keretekből.

A 21. századi tanár egyszerre influenszer, online idegenvezető és facilitátor, akinek ráadásul olyan problémákra kellene felkészítenie a diákjait, amelyek ma még nem is léteznek. Pont ezért van szükség arra, hogy a tananyag bemagoltatása helyett a képességeiket fejlesszük. A tudást ugyanis tudni kell hasznosítani, márpedig jelen helyzetben sokszor előfordul, hogy amit nem találnak meg leírva, amit nem kapnak meg készen, arra a kérdésre már rávágják, hogy nem tudják a választ. Mindezek mellett pedig keresni kell a lehetőségeket, hogy az iskola élmény, öröm, játék és a munkaerőpiac kapuja legyen. Persze nem lehet az egész tanévet így végigtanítani, de kellenek az ilyen lelki wellnessek

– hangsúlyozta.