Minden egyes nap, amikor virágba borult japán cseresznyefát látok, az jut eszembe, hogy milyen gyönyörű jelképet kapott Japán, és mennyire megértem a japánokat, hogy az identitásuk része lett. De szerencsére ma már nemcsak Japánban lehet ilyen csodálatos növényt látni, ugyanis hazánkban is egyre elterjedtebb, Szegednek is egyre több pontján tűnik fel. Például a Füvészkertben, ahol nemrégiben külön napot is szerveztek a fa virágzása kapcsán, de Tarjánnak több részét, így a Zöldfa utcát is megszépíti ilyenkor tavasszal a japán cseresznyefa.

Igazi éket ad az utcának a négy fa, melyeknek egyetlen ágán körülbelül annyi virág található, mint egy virágüzletben, amikor áru érkezik. Bár már elnyílóban vannak a virágok, érdemes ellátogatni arra és a fák alá állni, ahol igazi illatfelhőben lehet része bárkinek, a látvány pedig valóban lenyűgöző. Ezt igyekeztünk fotónkon is megmutatni olvasóinknak.

Fotó: Kiss Anna

Mivel a virágzás csupán néhány hétig tart, a japánok úgy tartják, hogy a szebbnél szebb rózsaszín virágok a mulandóságot is jelképezik. A sakurának nevezett nemzeti virágok sok zenei, képzőművészeti és irodalmi mű témájaként szolgáltak már Japánban. De konkrét ünnep is párosul a virágzáshoz, ez a hanami, amikor országszerte tömegek lepik el a parkokat, és a földön, padokon ülve gyönyörködnek a virágokban, beszélgetnek és ünnepelnek.