Nem nagyon emlékszem a születésnapokra, sem a családtagokéra, sem a barátokéra sajnos. Ilyen az agyam, ez van. Egy kitétel azonban természetesen most is van. Az egyik középiskolás osztálytársam, nevezzük csak Sörinek, április 1-jén, Bolondok napján született. Na, őt sosem felejtem el felköszönteni. Amúgy a jó időn kívül nagyjából ennyit szeretek az április 1-ében, vagyis a Bolondok napjában. Mert mi történik ilyenkor? Az ember infantilis ismerősei minden marhaságot kitalálnak, amit úgynevezett „ugratásnak”, vagy tréfának gondolnak. Ami egyébként nem lenne rossz ötlet, szeretek röhögni, és gyakorlatilag képes vagyok mindenből viccet csinálni, mert ez szerintem így helyes. De azért az erőspaprikázott kávéhoz, vagy a tojással telerakott cipőhöz azért kicsit furán állok én is. Ilyenkor az nemhogy dolgozni nem érdemes menni, de az utcára is óvatosan kell kimenni, ha muszáj menni valahova. Szerencsére most szombatra esik, úgyhogy legalább az ország hétvégén pihenő része van kicsit kisebb veszélyben mint ha hétköznap lenne Bolondok napja.

Amúgy pedig a Bolondok napjának történelme van. A Wikipédia azt írja, hogy április bolondja a népszokás szerint az, akit április elsején rászednek, a bolondját járatják vele. Ráadásul több országban elterjedt szokás. Eredete nem tisztázott. Egyik magyarázata szerint kelta népszokás volt, hogy április kezdetén vidám, bohókás tavaszi ünnepeket ültek. Más magyarázat szerint IX. Károly francia király egyik rendeletéből ered. 1564-ben az új esztendőt április 1-jéről január 1-jére tétette. Az akkor szokásban lévő újévi ajándékozás megmaradt, de a rendelet után április elsején már csak bolondos ajándékot adtak egymásnak az emberek. Jó szórakozást mára mindenkinek!