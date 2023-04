Szemléletformáló kampány indult Szegeden, amelynek célja, hogy minél többen vegyék igénybe a közösségi közlekedést. Az ok egyszerű: a lakótelepeken immár közelharcot kell vívni a parkolókért, az autók egyszerűen túlnőtték a várost. A tiéd mennyit eszik? kampány lényege, hogy segítségével kiszámolhatjuk, mennyibe is kerül éves szinten, ha autóval közlekedünk. Elöljáróban elárulhatjuk: meglepő adatokat kap, aki kitölti a nagyjából 3 perces kérdőívet.

Szerdahelyi Mátyás, a kampányt készítő Elephant in the Room ügyvezetője lapunknak elmondta, tapasztalataik szerint sokaknak eszébe sem jut, hogy a költségeket az olyan nem mindennapos vagy nem nagy összegű kiadások is jelentősen növelik, mint például az adó, a parkolójegy vásárlás vagy az autómosás. Ezekre az összegekre a kalkulátor ugyanúgy rákérdez, mint a biztosításra, a tankolásra vagy éppen az autópálya matricákra, de természetesen számításba veszi a szervizköltségeket is.

– Az autó használata kapcsán felmerülő minden kiadást igyekeztünk listázni, ugyanakkor az esetleges hitelt vagy amortizációt nem vettünk figyelembe. Így is azonban megdöbbentő össszegek látnak napvilágot. Már több mint félezren kitöltötték a kalkulátort, az átlagos havi költség pedig 100 ezer forint körüli összegre jött ki – beszélt az első eredményekről az ügyvezető.

A kampány célja, hogy ráirányítsa a figyelmet: ilyen kiadások mellett lehet, hogy bizonyos esetekben érdemesebb a tömegközlekedést, vagy mondjuk kerékpárt használni. Például ha a csomagja elfér a kezében, egyedül utazik és csak városon belül közlekedik.

– Az üzenet egyszerű: pénzben és sokszor még időben is jobban jár, ha nem ül autóba – tette hozzá Szerdahelyi Mátyás.

Aki kíváncsi, mennyit költ autózásra, és ebből az összegből mi mást vásárolhatna magának, a szamoldki.szeged.hu oldalon kalkulálhatja ki saját eredményét. Érdekesség egyébként, hogy ez az első önkormányzati kampány, amelynek fő grafikáját, azaz a pénzt evő autót mesterséges intelligencia készítette.