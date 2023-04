Hódmezővásárhely. Mint ahogy lapunkban többször foglalkoztunk vele, a Szabadság téren, a játszótér és a lakótömbök közvetlen közelében patkányok fészkelték be magukat, a járataikat és az állatok mozgását egy lakos videóra is vette. Az önkormányzat megrendelte az irtást. Velük párhuzamosan, a hatékonyság növelése érdekében az Alföldvíz Zrt., akárcsak korábban Makón, Hódmezővásárhelyen is egyidejű irtást végzett a szennyvízhálózatában, mert csak így kerülhető el, hogy a rágcsálók valóban eltűnjenek és ne csak vándoroljanak.