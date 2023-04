Az űrhajózás világnapját ünnepeljük április 12-én: 1961-ben ezen a napon indult útjára a Jurij Gagarin repülő őrnagyot szállító űrhajó, így első emberként ő jutott el a világűrbe. Az elmúlt 62 évben több száz ember járt odakint, akik között magyar űrhajóst is számontarthatunk. Első magyarként Farkas Bertalan indult a világűrbe a Szojuz–36 űrhajó fedélzetén 1980. május 26-án. Magyarország ezzel az űrutazással a nemzetek sorában hetedikként lépett ki a világűrbe. Ebből az alkalomból szervezett egész napos programot a Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola a legmodernebb technikával felszerelt Időspirál Élményközpontjába. Délelőtt az intézmény diákjai, délután más oktatási intézmények tanulói kalandoztak: volt virtuális valóság túra a Nemzetközi Űrállomás körül, kártyajáték a kiegészített valóságban, az Apollo-program Holdra szálló egységének megtekintése a virtuális térben. Mint azt Rózsa Péter, az iskola szakpedagógusa, az Űrkadét Program vezetője lapunknak elmondta: a mai gyerekek különösen nyitottak a modern technológiára, kell is nekik az inspiráció az okostelefonok világában. A ma még különlegesnek számító eszközök a nem is távoli jövőben már a munka világának alapvető részei lesznek. Ráadásul a jövő a háztartások ajtaján is kopogtat. Ahogy egykor az űrállomásokra kifejlesztett mikrohullámú sütő is beköltözött az otthonokba, úgy a ma még különlegességnek számító 3D nyomtató is a hétköznapok könnyen elérhető eszköze lesz.

Fotó: Tábori Szilvia

Majdnem 200 négyzetméteren, három helyiségben alakították ki az Időspirál Élményközpontot még 2018-ban a Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola alagsori részén. A három teremben multitouch monitorok, a virtuális valóság élményét nyújtó munkaállomások és a kiterjesztett valóság képzetét keltő eszközök segítik a természettudományos ismeretszerzést. A digitális technológiával felszerelt élményközpont hatalmas segítség, a digitális eszközöket az alaptanterv óráin is használják. A kiterjesztett valóság élményének köszönhetően nő a gyerekek természettudományos érdeklődése, nyitottak, érdeklődőek, kíváncsian fordulnak közvetlen környezetük felé.