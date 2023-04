Szegedi hírek 1 órája

Barkaszenteléssel ünnepeltek a katolikusok virágvasárnapon - Galéria

Mindenféle ideológiák ellenére az utat, az igazságot és az életet is Krisztus jelenti ma is – erről Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök beszélt virágvasárnapon. A Jézus kereszthalála előtti vasárnapon a dómba is barkaszentelést tartottak, valamint a passió is elhangzott

– Nagyböjt eleje óta bűnbánattal és jó cselekedetekkel már előkészítettük lelkünket, most pedig lélekben is előre átéljük Jézus misztériumát, vagyis Jézus Krisztus szenvedését és feltámadását. Lépjünk az Úr nyomába, mert ahogyan a kegyelme által társai vagyunk a kereszthordozásában, úgy társaivá lehetünk a feltámadásában és részesei lehetünk az örök életének is – mondta el Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök mielőtt szentelt vízzel hintette meg a barkaágakat a dóm előtt virágvasárnapon.

Barkaszenteléssel ünnepeltek a katolikusok virágvasárnapon - Galéria: Gémes Sándor

A főpásztor megjegyezte, ma is annak világmegváltó, vagy inkább megrontó ideológiák, azonban a hívek számára ma is Krisztus az út, az igazság és az élet, éppen ezért fontos, hogy Jézus útját kövessék a katolikusok. – Aki velem egyszerre nyúl a tálba, az árul el engem. Az Emberfia ugyan elmegy, amint megírták róla, de jaj annak, aki az Emberfiát elárulja! Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik – ezt már a kórustól hallhattuk, ugyanis a vasárnapi szentmisén Jézus szenvedéstörténete is elhangzott. Évről-évre mindig más evangelista passióját hallhatják a hívek, akik idén a Máté evangélista által jegyzett szenvedéstörténetet hallgatták meg a kórus előadásában. – És mondom nektek: ezentúl az Emberfiát a Hatalmas Isten jobbján látjátok ülni, és látni fogjátok őt eljönni az ég felhőin – idézte fel Jézus szavait a kórus Máté evangélista passiója szerint.

A passió az utolsó vacsora nagycsütörtöki eseményeivel kezdődik és a nagypénteki kereszthalállal záródik. A szenvedéstörténet azt írja le és mutatja be számunkra, ahogyan Júdás az utolsó vacsora napján elárulta Jézust, akit elfogtak és Kajafáshoz, a zsidó főpaphoz vittek, majd a hamis tanúkra épített eljárást követően megalázták és megkínozták a bűntelen Jézust. Mint ismert, virágvasárnapon a keresztények Jézus Krisztus Jeruzsálembe történő bevonulásáról emlékeznek meg, a barkaszenteléssel, valamint a barkával való körmenettel arra emlékeznek, ahogy Jézus pálmalevelek kíséretében vonult be a városba a kereszthalála előtti vasárnapon. A katolikusok számára a virágvasárnap a nagyböjt utolsó és egyben legfontosabb hetének kezdetét is jelzi.

Képalá: A Székesegyházban is barkaszenteléssel kezdődött a virágvasárnapi szentmise. Fotó: Gémes Sándor

