Pert helyezett kilátásba Tatár Zoltán, a megyei jogú város volt jegyzője a vásárhelyi polgármesteri hivatal ellen. Tatár tavaly februárban, az OEVB tagok megválasztásával kapcsolatos botrány miatt mondott le a jegyzői posztról, más pozícióban ugyan, de továbbra is a hivatalnál maradt. Most felmondott, de Márki-Zay Péter nem tartotta be az írásbeli megállapodásukat, ezért fontolgatja a pert.

Mint korábban megírtuk, „rejtélyes okokból” nem kerülhetett be az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottság háromfős grémiumába a Pro Urbe-díjas Faragóné Szénási Emese, akit egy „javított” előterjesztéssel a póttagok közé soroltak. Faragóné Szénási Emese helyett Márki-Zay Péter egyik ügyvédjének lányát, Kecskés Fannit delegálta a közgyűlési többség a bizottságba. Ezek után mondott le az akkori jegyző.

Hogy Tatár Zoltán és Márki-Zay Péter munkakapcsolata nem felhőtlen, ezt a városházáról kiszivárgott hírekből korábban is sejteni lehetett.

Tatár Zoltán néhány napja beadta a felmondását, de mint kiderült, a polgármester „betartott neki”. Erről egy nyilvános posztban számolt be a közösségi médiában, aminek „Az ígéret szép szó…” címet adta.

Az imént közölte velem Márki-Zay Péter polgármester, hogy, bár néhány nappal ezelőtt írásban megegyeztünk a távozásom feltételeiben, jogi aggályok miatt nem tartja magára nézve kötelezőnek a közszolgálati jogviszonyom megszüntetésére vonatkozó megállapodásunkat. Ezért sajnos kénytelen leszek peres eljárást kezdeményezni a Polgármesteri Hivatal ellen. Sajnálom, hogy polgármester úr a nehezebb és az adófizetőkre nézve minden bizonnyal költségesebb utat választotta a peren kívüli megegyezés és az adott szó betartása helyett. A per fejleményeiről tájékoztatni fogom a közvéleményt

– fogalmazott Tatár Zoltán.