Sosem szerettem a disznóvágásokat. Bár nem olyan családból származom, ahol ezzel valaha találkoztam volna gyermekként, a hagyományőrző rendezvényeknek köszönhetően azonban újságíróként szinte minden évben van szerencsém legalább egyhez. Azt most hagyjuk, hogy én, aki soha nem iszok alkoholt, hogyan viszonyulok ahhoz, hogy már reggel 8 órakor egyesek csak tántorogni tudnak az ilyen programokon. Megszokja az ember és igyekszik minél kevesebbet beszélgetni. Sokáig azonban ezeken a programokon valóban vágták az állatot, vagyis az élő sertés leölését kellett végighallgatnom. Mert nézni akkor sem voltam hajlandó. Egyszer viccesen írtam is egy cikket olyasmi címmel, hogy nyilvános kivégzést rendeztek – utána nem is nagyon küldtek ilyen eseményekre egy darabig. Nem mindenki vette a humort, van ez így.

Szerencsére azóta megszüntették ezt a remek programot, mármint azt a részét, hogy visít a disznó meg folyik a vér, mert hagyományőrzés ide vagy oda, kimondták, hogy az állatkínzás nem lehet egy nyilvános mulatság része. Félreértés ne essék, nem vagyok elvakult állatvédő, nem vonulok a bevásárlóközpontokban sem nagy táblákkal „mentsük meg Malackát" felirattal. Tisztában vagyok vele, hogy a hús életet követel, de más tudni és megint más átélni egy érző lény haláltusáját. Szóval én örömmel üdvözöltem, hogy jó ideje már csak fél vagy egész tetemet kell feldolgozniuk a csapatoknak a rendezvényeken, a hagyományőrzés pedig megmarad az ezt kedvelők udvarának kerítésén belül. Ott azt sem nézi senki, hogy elmossák-e mindig a kést, az egyes tevékenységek között a hentesek mosnak-e kezet és az sem zavar senkit, ha a lábas kicsit koszos vagy csak a földön találnak neki helyet. Mondhatni, ez a bája a falusi disznóvágásoknak. Aki pedig báj helyett inkább a biztonságot kedveli, az a szigorú szabályozásoknak köszönhetően mostmár nem kell finnyáskodjon a rendezvényeken sem.