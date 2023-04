Biztosan van mindenkinek több olyan ismerőse is, aki – ha összeül a baráti társaság – nem győzi elégszer elmondani, hogy nincs tévéje, és azon is csak a National Geographic, meg a Mezzo műsorát nézi. Bulvárhíreket meg aztán végképp nem olvas, mert az szerinte mindennek az alja. Érdekes módon viszont ezek az emberek mindig tudják, hogy éppen mi történt Győzikével, kitől terhes Kulcsár Edina, vagy éppen azt, hogy mivel vágta el magát örökre az apjánál Harry herceg. Vagyis ezek az emberek, illetve egy részük egészen egyszerűen nem mond igazat. Hogy miért, arra biztosan van valami tudományos magyarázat, de nyilván mindenkinél okosabbnak és műveltebbnek szeretnének látszani.

Pedig a bulvár igenis jó és szórakoztató, ráadásul tényleg vannak olyan ide sorolható műsorok, amik igényesek is. Ilyen, vagyis ilyesmi a Sztárban sztár is, aminek a legutóbbi évada a múlt hét végén fejeződött be a TV2-n. Gubik Petra nyerte, de ez most mindegy is, gratulálunk neki. Ez például egy könnyed, szórakoztató műsor volt, ami nyilván egy csomó témát adott a sajtó könnyedebbik felének, de az úgynevezett „komoly” lapok sem kerülhették meg. Nyilván vannak ennél sokkal agypusztítóbb műsorok is, de azokkal is el lehet lenni. Mert ki a fenének van kedve esténként munka után még mindig komoly dolgokkal foglalkozni? Na, ugye!

Amúgy meg a bulvár már a tévé és a rengeteg bulvárlap megjelenése előtt létezett, csak akkor úgy hívták: pletyka.

A hírforrás Manyika volt, aki hallott, vagy hallani vélt valamit valakiről a faluban vagy a városban, és alig várta a délutánt, hogy találkozzon Rozikával, hogy átadja neki az információkat. Rozika pedig már Gizikének mondta tovább, és így tovább…

Vagyis semmi sem változott, csak a felület lett más, és az információ több. Olvassanak bulvárt is, én szeretem!