Betartja ígéretét Ruzsa Roland, Kiskundorozsma egyik önkormányzati képviselője, ugyanis újabb segítséget nyújtott a helyi általános iskolák számára. Korábban azt ígérte, hogy különös figyelemmel lesz a tanintézmények felé és gondoskodik azok folyamatos fejlesztéséről. Most új hálókkal lett gazdagabb a Jerney János Általános Iskola és az Orczy István Általános Iskola is.

A képviselő lapunknak elmondta, az udvaron lévő kispályás kapuk hálói már nagyon elhasználódtak az évek során mindkét intézményben, amelyek vezetői segítséget kértek tőle a probléma kezelésében. Megjegyezte, óriási örömére szolgál, hogy ismét segíteni tudott, hiszen korábban a képviselői keretéből a tornatermekben lévő kapukra is új hálókat szerzett be a két iskola számára. Tehát saját forrásból és a képviselői keretből is támogatja az intézmények újításait. Kiemelte, nagyon fontos számára a fiatalok jövője, éppen ezért ügyel arra, hogy a sportolási lehetőségük is biztosított legyen.

Beszámolt arról is, hogy a Jerney-iskolában az irodai dolgozók új bútorok vásárlása kapcsán is jelezték igényüket, hiszen a régebbi szekrényekben már nem fértek el a dokumentumok. Most új bútordarabokkal gyarapodtak Ruzsa Roland támogatásával, aki bízik abban, hogy ezáltal kényelmesebb munkakörnyezetben tudnak dolgozni a szakemberek.