– Olyan szakembereket képzünk, amilyenekre igénye van a piacnak. Ez jó a cégeknek, de a diákoknak is, hiszen így biztosan lesz munkájuk – vázolta fel az úgynevezett duális képzés előnyeit Kincses Tímea, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum főigazgatója a makói Návay Lajos Technikum Cégek piaca nevű rendezvényének megnyitóján. A gyakorlatban ez a bizonyos duális rendszer azt jelenti, hogy az iskola elsősorban elméleti képzést biztosít, a gyakorlati ismereteket már egy-egy vállalkozásnál sajátítják el a fiatalok, tanulmányi szerződést is kötve. Ez utóbbi a garancia arra, hogy a kiképzett tanuló az adott cégnél marad. A vállalkozásokkal az iskola ennek érdekében szoros kapcsolatot tart fenn. A Návayban egyébként jelenleg 9 ágazatban 14 szakmát oktatnak.

A pénteki pályaorientációs börze azt a célt szolgálta, hogy a továbbtanulás, illetve pályaválasztás előtt álló diákok jobban megismerhessék azokat a cégeket, amelyek később gyakorlati képzést, majd ezt követően munkahelyet tudnak nekik biztosítani. A Návay-iskola tornacsarnokában 16 helyi és környékbeli vállalkozás kapott bemutatkozási lehetőséget. Ilyet először 5 éve rendeztek Hódmezővásárhelyen, de ma már a szakképzési centrum tagintézményei maguk szervezik ezt meg. Nem meglepő, hogy ezek mindig nagy sikert aratnak, sok az érdeklődő. Kincses Tímea azt is elmondta, hogy az iskola elvégzése után is figyelemmel kísérik tanulóik sorsát – ez is egy fontos visszajelzés arról, hogy a képzés sikeres volt-e.