A vízirendészek tapasztalatai szerint folyamatosan emelkedik a térségben a turisták száma, ez nemcsak a vízispotokat kedvelők létszámának növekedését jelenti, de egyre több a horgász, a töltéseken közlekedő kerékpáros, és a modern kishajók száma is folyamatosan emelkedik. A rendőrök azt is érzékelik, hogy a Körös-torokban is egyre nagyobb a szabadstrandot használók száma, tavaly szerintük volt olyan nap, amikor négyezren is strandoltak a Tisza-parton.

A beszámolóból kiderül, hogy a kapitányság működési területén a közrend és a közbiztonság jónak mondható. A regisztrált bűncselekmények számával kapcsolatban azt írják, hogy a vízen lévő járművek és a parton lévő strandolók, illetve horgászok létszámához viszonyítva bűnügyileg enyhén fertőzöttnek lehet nevezni a területet.

Sajnálatos ugyanakkor, hogy a korábbi évekhez képest emelkedett azoknak a száma, akik ittasan vezették a vízijárművüket. Ez ugyanúgy tilos, mint autót vezetni alkoholfogyasztás után. A beszámoló szerint egyébként a növekvő szabálysértések száma nyilvánvalóan összefügg a több közlekedővel.

A vagyon elleni bűncselekmények alapvetően a vízijárművek és azok alkatrészeinek ellopását jelentik, ez elsősorban a Körös-toroknál, illetve az Öregszőlők környékén fordul elő. Illegális fakitermelés miatt veszélyeztetettnek számít a Csongrád-Bokros külterületén lévő hullámtéri erdő.

A vízirendészet idén a természeti értékek megóvására helyezi a hangsúlyt, így a nyári idényben fokozott ellenőrzéseket hajtanak majd végre a vízparti szemetelés megelőzése érdekében. Együttműködést terveznek a természetvédelmi hatósággal, a vízügyi igazgatósággal és a halászati szervezetekkel. A vízügyi igazgatósággal és a vízvédelmi hatóságokkal közösen tervezik feltérképezni a kommunális szennyvízkibocsátó helyeket. Emellett a nyári idényben fokozott jelenléttel készülnek a turisztikailag kiemelt területeken.