– Ez egy nagyon jó közösség, jó érzés tartozni valahová. Bármilyen segítségre van szükségünk, itt megkapjuk – mesélte az édesanya, aki férjével együtt mentorként vesz részt az alapítvány munkájában. Mindketten laikus segítők, akik saját tapasztalatukkal támogatják a többieket.

Rádi Kata elmondta, előzetesen 420-an regisztráltak, és bár a koronavírus-járvány óta nehezebb megmozgatni az embereket, sokan el is jöttek közülük. A szórakozás mellett szakmai standok is elérhetőek voltak a rendezvényen. Kérdezni lehetett gyógytornásztól, konduktortól és volt zeneterapeuta is. A gyerekeket természetesen jobban érdekelték az egyéb programok, például a népszerű pónicikli, az arcfestés, hajfonás, ugrálóvár és a népi játékok.