Mint azt lapunk megírta, 2022. január 1-e óta képest folyamatosan a csökken az általános- és középiskolás korú étkezők száma, a januári 1650-hez képest szeptemberben már csak 1500-an vették igénybe a szolgáltatást. A csütörtökön, a közgyűlés elé került anyagból pedig az derült ki, hogy januártól március 17-ig további 133-mal volt kevesebb az étkezők száma, bár ezt az önkormányzat részben a betegségekkel magyarázta.

Az önkormányzat szerint sokat javult a menza

Az önkormányzat úgy értékelte, jelentősen csökkent a panaszok száma a tavaly januári induláshoz képest, javult az étel minősége és mennyisége is.

Cseri Tamás fideszes képviselő szerint viszont a közétkeztetés kiszervezése totális kudarcba fulladt.

– Elsősorban a középiskolásoknál látszik, hogy menekülnek a menzáról. Vásárhelyen ez az egyetlen olyan kérdés, amiben nem számít a politika, nem szakad két részre a város, mindenki kritizálja az ételeket, vagy maximum semleges. Dicsérő szavakat még nem hallottam, kivéve a városháza dísztermét, ahol több képviselő is áradozik arról, hogy milyen jól főz a cég – mondta a politikus, aki hangsúlyozta, a polgármester folyamatosan a jogszabály által megszabott sómennyiséggel próbálja kivédeni a menzára érkező kritikákat.

Nem a só a baj, hanem az, hogy üres a leves

– Senkit nem érdekel a só mennyisége, az a gond, hogy nincs beltartalma az ételeknek. Nem azt mondják az emberek, hogy picit meg kellett sózni és hú, de jó lett, hanem hogy üres a leves, nincs benne elég répa, vagy más zöldség – említette meg. Hozzátette, olyan rendelet nem született még, hogy nem lehet elég zöldség a levesben.

Márki-Zay Péter szerint egy magáncég nem jótékonysági cég.

– A Prizma Food Zrt. 200 millió forintot veszített itt Vásárhelyen, nemcsak azért, mert fejlesztettek, hanem a csökkenő létszám miatt a nyereségük is kevesebb. Ezért nekik leginkább az érdekük, hogy jó minőségű legyen a menza – fogalmazott a polgármester.

Azt is mondta, április 1-jétől javított menü lesz, amire maga is kíváncsi. Dolgoznak azon is, hogy egy alternatívát is beépítsenek, amit a közbeszerzési szabályok részben akadályoznak. Elismerte, ő sem mindennel elégedett.

Átment a többlettámogatás

– Mindannyian tudjuk, hogy ez a cég nem azért működik sok éve, mert veszteséges, hanem azért, mert a költségekből gazdálkodik és ki tud jönni. Ha mi nem járulunk hozzá, hogy emeljék a költséget, azt a vásárhelyi gyerekek sínylik meg. Ha amiatt panaszkodunk, hogy kevés a beltartalom, de nem engednénk emelni a díjakat, akkor még kevesebb lesz a beltartalom. Mi nem akarjuk ezt – mondta a nagyjából egy órás vita végén Márki-Zay Péter, amikor a cég többlettámogatási igényéről beszéltek. A kért 162 millió forint az önkormányzat költségvetését terheli, nem jelent újabb áremelést a szülőknek, akiknek január 1-jétől így is drasztikus, 32,5 százalékos emeléssel kellett szembesülniük.

A közgyűlés többsége elfogadta a közétkeztetési beszámolót és a 162 millió forintos többletforrásról szóló határozatot is.