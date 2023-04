A nagymágocsi önkormányzat családbarát tanúsító szolgáltató hely tanúsító védjegyet kapott. Míg számos település azzal küzd, hogy csökken a gyermeklétszám, náluk folyamatosan emelkedik, így olyan „édes” gondokkal szembesültek, hogy év elején nem jutna elegendő pad minden kis elsősnek, vagy éppen kevés az óvodai öltözőszekrény. Ezeket a problémákat természetesen örömmel oldották meg. Kinőtték a bölcsődét is, úgyhogy két éve egy családi bölcsődét is létesítettek, de így is várólistán lehet bejutni. Az idősellátásban is segítik a családokat, például a kisnyugdíjasokat 300 forintos ebéddel, de például azoknak a családoknak is segítenek, ahol demenciával küszködő hozzátartozót gondoznak. Nagymágocs polgármesterével beszélgettünk.