Azt hiszem, pénteken találkoztam azzal a mémmel, amelyik szerint azért jó a nyári időszámítás, mert ilyenkor este hétkor még világosban lehet hógolyózni. És azzal is, amelyik két képből állt, a felsőn egy veteményesben dolgozó család volt, az alsón pedig egy havat lapátoló férfi, a szöveg pedig az volt hozzá, hogy tavaszi kerti munkák régen és most.

Szerencsére az időjárás tegnapra nagyjából összeszedte magát, és majdnem úgy viselkedett, mintha tavasz lenne, mintha húsvét lenne, az év első hosszú hétvégéje. Persze azért nem volt még az igazi, de jobb volt, mint szombaton délelőtt, amikor a kertbe kirakott húsvéti dekoráción csöpögött le az esővíz.

Minden tiszteletem például azoké a lányoké, akik a csongrádi halászházaknál hajlandóak voltak részt venni a hagyományos húsvéti locsolkodásban. Több szempontól is hősies a cselekedetük. Először is, hagyták magukat bőrig áztatni több vödör vízzel. Másodszor – és ez a fontosabb – részt vesznek a hagyományok őrzésében, a kultúránk ápolásában, és megmutatják mindezt a náluk fiatalabbaknak, vagy a velük egyidőseknek. Az ott készült fotókat elnézve pedig még jól is érezték magukat közben.

A hagyományok őrzésében bizonyos szempontból előrelépést jelentett a Covid is. Valószínűleg 2020 húsvétja előtt például feleannyi háztartásban készült otthon a húsvéti kalács, mint akkor és azóta. A saját ismeretségi körömben azóta is pont annyian sütik otthon a kenyeret, kalácsot, mint 2020 húsvétján, de lehet, hogy még többen is. Mintha manapság divat lenne elővenni nagymamáink receptjeit, és a lehető leggyakrabban elkészíteni azokat az ételeket, süteményeket, legfeljebb a saját ízlésünk szerint módosítunk rajtuk kicsit.

Soha rosszabb divatot!