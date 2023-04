Szinte folyamatosan telt házzal működik az önkormányzati fenntartású vásárhelyi ebrendészeti telep. Tájékoztatásuk szerint az örökbe adott kutyák száma 98 százalék feletti, ám többségüket – főként távolabbi településeken, például Gyulán működő – állatvédő egyesületek mentik ki. Mivel a civil szervezetek legtöbbje ugyancsak maximális létszámmal kénytelen dolgozni, legtöbbször megvárják a sintértelepekre vonatkozó 45 napos tartási kötelezettség végét. Onnantól már egészséges állat is bármikor altatható. A korábbi 14 napos határidőt meghatározó kormányzati rendeletet még 2021 végén módosították.

Utcáról az inkubátorba

Civil állatvédőként tevékenykedik a városban Gyarmati Dorka, hétfőn reggel hozta ki a telepről azt a karanténja végéhez ért fekete fiatal ebet, amelyet ő maga adott le korábban a kutyainkubátoron keresztül. Épp egy cicamentésen járt, amikor szembe jött vele a fiatal fekete jószág egy forgalmas úton, hazavinni hirtelen nem tudta, ez tűnt tehát a legjobb döntésnek. Az inkubátor ajtaja egy zárt kennelre nyílik, ott elvileg bárki elhelyezhet talált kutyát. Azért elvileg, mert a telt ház miatt a kennel jelenleg foglalt, így a bejárat is zárva.

Félholt kutyák a szaporítóktól

A telepen Szuri névre keresztelt fiatal jószág most Dorka három saját, végtelenül türelmes kutyájával együtt szocializálódik. A korábban már Bulgáriát, Dániát is megjárt fiatal lány szerint Vásárhely – a kóbor kutyák helyzetét tekintve – biztos, hogy ott van az ország tíz legrosszabb helyzetű városa között. Még mindig rengetegen vásárolnak "kéz alól" ahelyett, hogy gazdátlan jószágoknak adnának új esélyt. A legtöbben a befogottak hiányos szocializációjára, illetve a nehéz előélet miatti esetleges problémákra hivatkozva zárkóznak el a menhelyes, vagy sintértelepes mentéstől. Így viszont olyan embereket támogatnak vásárlásukkal, akiket tenyésztőnek semmiképp sem nevezhetünk. Nem véletlenül tartják Magyarországot szaporító nagyhatalomnak. A vásárhelyi aktivista szerint az a szomorú, hogy a kutyagyártásról szóló egyre több dokumentumfilm, cikk és kampány sem rettenti el az olcsó, de fajtatisztának mondott ebek vásárlóit. Elég csak a közelmúltbeli tömörkényi esetre gondolni: a lebukott szaporítótól lényegében félholt kutyák kerültek több átvevő szervezethez.

A befogott kutyák többsége nem ismeri a pórázt, ám gyorsan tanulnak. Fotó: Tábori Szilvia

Az élet lehetősége

Gyarmati Dorka szerint a vásárhelyi ebrendészeti telep híréről részben, vagy egészben a közösségi oldal posztjai tehetnek. Rengeteg a megalapozatlan, konkrét háttértudás nélküli acsarkodó bejegyzés. A civil állatvédő úgy látja, ha minden ötödik ember vállalná az ideiglenes kutyatartást, akkor lényegesen jobb lehetne a helyzet. A szocializált ebeket lényegesen könnyebb örökbe adni. Ezt teszi most Dorka is már a sokadik mentvényével. Szuri hétfőn reggel bekerült az ő háromtagú jól összeszokott saját falkájába és hamarosan jöhetnek a gazdijelöltek. Annak ellenére, hogy az aktivista egyesületi háttér nélkül menti az állatokat, tőle is csak ügyvéd által kidolgozott szerződéssel fogadhat örökbe bárki. Dorka szerint a legtöbben elfelejtik, Szuri története nem ért véget azzal, hogy kikerült az ebrendészeti telepről. Sokat tanul majd náluk, fajtársaival szocializálódik, de legfőként esélyt kap az életre.