Együtt lehet élni a szívbetegséggel - Fotók

Szeged volt az első állomása a Szív Bajnokai Alapítvány "Légy Te is szív bajnok!" kampányának. A gyerekklinikán tartott szombati rendezvényen Beck Monika elmondta, hogy a gyerekeket arra tanítják, hogy szívbetegséggel is együtt lehet élni, sőt a lehetőségeik szerint sportolhatnak is a gyerekek.

Nem maradtak ajándék nélkül a beteg gyerekek. Fotó: Gémes Sándor

Megható pillanatokat élhettek át, akik szombaton a szegedi gyerekklinikán jártak. Ugyanis Szeged volt az első állomása a Szív Bajnokai Alapítvány „Legyél Te is szív bajnok!” kampányának.

Együtt lehet élni a szívbetegséggel - Galéria: Gémes Sándor

Beck Monika a kezdeményezés ötletgazdája, Magyarország szívnagykövete elmondta, hogy maga is szívbeteg, és ezért döntött úgy, hogy felkarolja sorstársait, és segíti a beteg gyerekeket. Hozzátette, hogy az alapítvány már 9 éve szervez sportos programokat a szívbeteg kicsiknek. Azért szervezünk sportos élményprogramokat, mert a gyerekeknek e gyógyuláson végigvezető útja az göröngyös, és nehézkes, hasonlóan a sportolók sikerhez vezető útjához – fogalmazott Beck Monika. Az alapítvány azt szeretné megmutatni, hogy a sport a szívbeteg gyerekeknek is elérhető, kinek-kinek maga módján. A mostani eseményen részt vett Kárász Anna, olimpiai bajnok kajakozó, és az utánpótláskorú kajakosok is. Beck Monika azt is elmondta, hogy a szívbetegek életük végéig szívbetegek maradnak. De el kell fogadniuk, hogy „van valamijük”. Ez ugyanolyan, mint aki szemüveges, vagy mondjuk fogszabályzója van, vagy például cukorbeteg. Ennyi az egész, tudni kell vele élni – mondta a szívnagykövet. Az eseményen a gyerekek egyébként kaptak egy-egy érmet a Magyar Kajak–Kenu Szövetségnek köszönhetően. Az érmek átadásban segített Kárász Anna és az utánpótláskorú kajakosok. A Macikórház csapata pedig mindegyik gyereket meglepte egy plüssmackóval. A nap végén pedig egy közös sétára indultak a Tisza-parton egészen a Boszorkányszigetig.

